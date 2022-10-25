После объявления "частичной" мобилизации призывники получили право заключать браки в день обращения в ЗАГС, а не через месяц после заявления.

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Журналисты подсчитали количество таких "избыточных" свадеб в регионах, сравнив их с данными о парах, живущих вне брака. Следовательно, пришли к выводу, что в России уже могли мобилизовать не менее 492 тысяч человек.

Мобилизированные женились за сутки

Количество "избыточных" свадеб в сентябре и первой половине октября в 75 регионах России составило 31 тысячу. То есть женились те, кто получил повестки и пришел в ЗАГС.

Данные с 19 по 30 сентября:

в Бурятии до мобилизации проходило в среднем 83 свадьбы в неделю, а во время "частичной мобилизации" – 662;

в Пермском крае – в среднем 313 и 804 свадьбы,

в Омской области – 245 и 463 свадьбы.

Далее журналисты сопоставили это количество с процентом мобилизованных. Для этого приняли количество мужчин, проживающих в гражданском браке по данным переписи населения 2021 года. Средний процент мобилизованных, как пишет издание, составил 1,56.

Журналисты подсчитали этот процент для каждого из 75 регионов, применили его ко всем мужчинам в возрасте от 18 до 49 лет. Получилось, что в общей сложности могли мобилизовать не менее 431 тысячи человек. Если же расширить эти данные на всю страну, значит, в России мобилизовано не менее 492 тысяч человек.

Больше всего мобилизованных – на Востоке

Процент мобилизованных существенно отличался по стране. Судя по данным о "избыточной" свадьбе, сильнее всего от призыва пострадал восток России: Амурская область, Забайкалье, Еврейская автономная область, Хабаровский край и Бурятия.

В Москве же, по подсчетам СМИ, мобилизовали около 8,9 тысячи человек.

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