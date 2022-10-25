Після оголошення "часткової" мобілізації призовники отримали право укладати шлюби у день звернення до РАЦСу, а не через місяць після заяви.

До речі "Їх вже тисячі": Гайдай назвав 2 категорії російських мобілізованих на Луганщині

Журналісти підрахували кількість таких "надлишкових" весіль у регіонах, порівнявши їх з даними про пари, що живуть поза шлюбом. Відтак дійшли до висновку, що в Росії вже могли мобілізувати щонайменше 492 тисячі осіб.

Мобілізовані одружувались за добу

Кількість "надлишкових" весіль у вересні та першій половині жовтня у 75 регіонах Росії склала 31 тисячу. Тобто одружувались ті, хто отримав повістки і прийшов до РАЦСу.

Дані з 19 по 30 вересня:

у Бурятії до мобілізації проходило в середньому 83 весілля на тиждень, а під час — 662;

у Пермському краї – у середньому 313 та 804 весілля,

в Омській області – 245 та 463 весілля.

Далі журналісти співставили цю кількість із відсотком мобілізованих. Для цього взяли кількість чоловіків, які проживають у цивільному шлюбі з даних перепису населення 2021 року. Середній відсоток мобілізованих, як пише видання, становив 1,56.

Журналісти підрахували цей відсоток для кожного з 75 регіонів, застосували його до всіх чоловіків віком від 18 до 49 років. Вийшло, що загалом могли мобілізувати щонайменше 431 тисячу осіб. Якщо ж розширити ці дані всю країну, виходить, у Росії мобілізовано щонайменше 492 тисяч жителів.

Найбільше мобілізованих – на Сході

Відсоток мобілізованих суттєво різнився по країні. Судячи з даних про "надлишкові" весілля, найсильніше від призову постраждав схід Росії: Амурська область, Забайкалля, Єврейська автономна область, Хабаровський край та Бурятія.

Натомість у Москві, за підрахунками ЗМІ, мобілізували близько 8,9 тисячі людей.

Може зацікавити – скільки живуть мобілізовані російські солдати на фронті: відео