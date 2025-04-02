Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, рассказал 24 Каналу, что в России каждые полгода объявляются призывы срочников. Тех, что призовут, начиная с 1 апреля, еще будут проходить курс молодого бойца, служить срочную службу, поэтому на поле боя они сразу не появятся. Для этого готовятся другие формирования.

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Не собираются останавливаться

Военный эксперт объяснил, что призыв в России продлится до июня, а после будет происходить демобилизация.

Во время летней демобилизации 160 тысячам уже отслужившим срочникам, будут предлагать контракты на службу, от которых трудно будет отказаться. Из этого количества демобилизованных, по мнению полковника ВСУ в запасе, примерно 50 тысяч перехватят для дальнейшей службы в армии по контракту.

Также россияне запустили механизмы принудительной мобилизации. В январе 2025 года они ввели призыв резервистов – примерно 150 тысяч человек, которые уже проходят подготовку

Именно этих резервистов Владимир Путин может вывести на линии боевого соприкосновения. Сейчас их могут держать на полигонах, пока не зайдут срочники весеннего призыва и не заменят их,

– подчеркнул он.

Параллельно Путин, по словам военного эксперта, снял бронь со студентов, а это несколько сотен тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Эти студенты учатся на военной кафедре, кто-то из них проходит курс молодого бойца, и процесс их предварительной подготовки уже проводится.

Поэтому для Украины опасны три позиции россиян, которых могут перебросить на фронт: резервисты, студенты и демобилизованные срочники,

– подчеркнул Роман Свитан.

Все эти меры Кремля, как заметил он, являются подготовкой к летней военной кампании 2025 года. Путин может взять оперативную паузу, в частности на поле боя, чтобы подтянуть резервы, но останавливать боевые действия он не собирается.

Напомним, что по мнению главы благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, минобороны России обещает якобы не посылать на линию боестолкновения 160 тысяч срочников, которые должны быть призваны в ряды российской армии.

Однако, по словам Романовой, сразу после призыва россиян отправляют на войну. В России, как отметила она, уже почти нет людей, которые бы, даже за большие деньги, хотели подписывать контракт. В то же время в России уже начались "облавы" в отношении тех, кто избегает воинской повинности.