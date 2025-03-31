Скоро в России начнутся облавы, забирать на войну могут даже студентов. Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что военные также будут врываться в обычные для россиян места.

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О масштабности призыва Путина

По словам главы благотворительного фонда, уже завтра в России начнется самый большой призыв в армию. Очевидно, что обещания от минобороны страны-агрессора по неучастию лиц в войне является неправдой – сразу после призыва россиян отправляют на войну. В России даже действуют специальные организации, которые помогают это избежать.

В стране-агрессоре уже почти нет людей, которые хотели бы, даже за бешеные суммы, подписывать контракт. Кроме контрактников, в России уже заканчиваются мобилизованные и заключенные. Все они теперь передали "эстафету" призывникам.

Это свидетельствует о том, что российский диктатор не хочет заканчивать войну и всевозможными методами будет продолжать искать у себя в стране силы. Для призыва такого большого количества людей и ее "эффективности" Путин поручил организовать "все необходимые меры".

Это означает, что кроме облав будут еще обходы по колледжам к студентам. Будут "подняты" все карточки с личными делами. Есть также много россиян, которые не пошли воевать из-за мобилизации или призыва, их уволили с работы – прежде всего их будут ловить,

– подчеркнула Романова.

Между тем в Москве облавы уже начались – недавно военные ворвались в спортзал и провели там проверку посетителей на воинскую повинность. Председатель благотворительного фонда добавила, что в этот список скоро добавятся клубы, дискотеки и даже мужские магазины.

Это свидетельствует о том, что в России не все так хорошо, как рассказывает Кремль. Напомним, что призыв прошлого года также касался крупных городов страны-агрессора.