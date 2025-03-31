Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
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Россия начала активно применять сбросы с отравляющими веществами
По словам Коваленко, россияне начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. Известно о нескольких случаях за последнее время на Купянском направлении.
Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, нарушая все возможные правила ведения войны. Обычные террористы, какими всегда были,
– подчеркнул Коваленко.
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Напомним, что Россия продолжает применять против наших воинов специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Только за декабрь 2024 года было зафиксировано 434 таких случая.