Россияне также взялись за "борьбу с экстремизмом". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лисогора.

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Какова ситуация на оккупированной Луганщине

Представители вражеских спецслужб снова активизировались в марте в Айдаре и Белолуцке.

Они усилили соответствующие меры на обустроенных блокпостах. Тщательно просматривают документы и проверяют информацию, содержащуюся в телефонах местного населения. При обнаружении чего-то подозрительного смартфон изымают,

– сообщил Лысогор.

Кроме того, на оккупированной Луганской области россияне объявили о выселении из так называемой "ЛНР" 454 иностранцев и лиц без гражданства.

В 2024 году оккупанты якобы провели более 2 тысяч проверочных мероприятий и прекратили 1 700 нарушений.

"Более 1 000 намерений приписывают этим двум категориям граждан. 454 лицам уже вынесен приговор. Самостоятельно выехали 407, 47 – выдворили принудительно", – рассказал Лысогор.

Еще 256 лицам запретили въезд в Россию.