Росіяни також взялися за "боротьбу з екстремізмом". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора.

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Яка ситуація на окупованій Луганщині

Представники ворожих спецслужб знову активізувалися у березні в Айдарі та Білолуцьку.

Вони посилили відповідні заходи на облаштованих блокпостах. Ретельно переглядають документи і перевіряють інформацію, що міститься у телефонах місцевого населення. При виявленні чогось підозрілого смартфон вилучають,

– повідомив Лисогор.

Окрім того, на окупованій Луганщині росіяни оголосили про виселення із так званої "ЛНР" 454 іноземців та осіб без громадянства.

У 2024 році окупанти нібито провели понад 2 тисячі перевірочних заходів і припинили 1 700 порушень.

"Понад 1 000 намірів приписують цим двом категоріям громадян. 454 особам вже винесено вирок. Самостійно виїхали 407, 47 – видворили примусово", – розповів Лисогор.

Ще 256 особам заборонили в'їзд до Росії.