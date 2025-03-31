Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис голови ЦПД РНБО Андрія Коваленко.

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Росія почала активно застосовувати скиди з отруйними речовинами

За словами Коваленко, росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про декілька випадків за останній час на Куп’янському напрямку.

Фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни. Звичайні терористи, якими завжди були,

– підкреслив Коваленко.

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Нагадаємо, що Росія продовжує застосовувати проти наших воїнів спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. Тільки за грудень 2024 року було зафіксовано 434 таких випадки.