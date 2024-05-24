Российские телеграмм-каналы пишут, что в небе Брянской области сбивали БпЛА. Также заявляют о работе ПВО в Севастополе, передает 24 Канал.
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Дроны снова в России
По словам губернатора Брянской области, беспилотник сбили над Погарским районом области. Кроме этого, он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Оккупанты сообщают о работе ПВО в Крыму, а именно в Севастополе.
Зато известно, что вечером 23 мая силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам Крыма. Взрывы раздавались почти во всех районах оккупированного полуострова.
Не менее 6 баллистических ракет ATACMS поразили узел связи радиолокационных и противовоздушных сил армии России. На том месте стоит радиоантенна станции космического наблюдения и несколько зданий объекта.
Дроны ГУР атаковали объекты ВПК России в Татарстане
- 23 мая, в небе над Казанью (столица Республики Татарстан) россияне обнаружили беспилотный летательный аппарат. Оккупанты заявили о якобы отражении атаки. Теперь стало известно, что атаку устроило ГУР МО, целью стали объекты военно-промышленного комплекса врага.
- Утром этого же дня росавиация сообщала о временном прекращении работы аэропортов Казани и Нижнекамска, объяснили это обеспечением безопасности полетов.
- Россияне сообщают, что над Нижнекамском, предварительно, сбили легкомоторный самолет А-22 "Летучая лиса", который переделан под беспилотник. Указывали, что возможные цели – НПЗ "Танеко" и завод "Оргсинтез".