Об этом неравнодушные россияне рассказали 24 каналу. Там добавили, что из целой бригады в живых осталось всего 30 ветеранов.

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Такими мероприятиями россияне пытаются поднять боевой дух. Хотя от бригады, о которой говорится, практически ничего не осталось.

Что известно о 101-м ОсБрОН

Она была сформирована еще в январе 1995 для "поддержания порядка" в Чеченской республике. В 1996 году общая численность личного состава насчитывала более 8000 человек. Сейчас есть только 30 ветеранов, которые согласились прийти на награждение.

В то же время, на мероприятии будут присутствовать семьи погибших. Военнослужащие отметят юбилейными знаками "В память 25-й годовщины со Дня образования 101-й Особой бригады оперативного назначения внутренних войск МВД россии".

Как в россии "почитают" своих бойцов

россияне еще раз доказывают, что тезис "своих не бросаем" –полный бред. Так, оккупанту в одном из российских городов отказали в бесплатном проезде. Видео конфликта захватчика с водителем общественного транспорта было обнародовано в сети.

На обнародованных кадрах видно, как оккупант на инвалидной коляске подъезжает к маршрутке. Но ему никто не помогает подняться внутрь. Более того, водитель отказывает захватчику в бесплатном проезде.

Я ведь воевал. Я потерял ноги. За что? А как же денацификация,

– возмутился оккупант.

В ответ люди недовольно и раздраженно просили водителя маршрутки поскорее трогаться. Вот, что в россии означает "своих не бросаем".

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