оккупанты пытаются продвинуться
Там уже несколько дней не меняется ситуация относительно постоянных обстрелов и попыток российских оккупантов наступать. Об этом 24 каналу рассказал глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
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По его словам, под регулярными обстрелами находится вся линия фронта вокруг Авдеевки. В частности, речь идет о Красногоровке, Каменке, Веселом, Песках и других населенных пунктах. Кроме того, захватчики постоянно предпринимают попытки прорыва.
Непосредственно в Авдеевке уличных боев нет. Как пояснил Барабаш, для этого россиянам нужно очень многое сделать. Однако такие бои продолжаются в Песках, где украинских защитников все время засыпают артиллерией. Несмотря на это, они крепко держат оборону.
Три дня подряд нет продвижения с их стороны. Они постоянно пытаются продвинуться, но у них это не получается.
– подытожил глава Авдеевской ВГА.
Виталий Барабаш о ситуации в Авдеевке и Песках: смотрите видео
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