Это наблюдается на Авдеевском направлении. Там, рассказывают в утренней сводке Генштаба от 3 августа, враг понес потери и вынужден был отойти.

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Обстрел Авдеевки результатов не принес

И хотя оккупанты продолжают щедро поливать огнем район Авдеевки, они не смогли достичь желаемых результатов. Стремление улучшить свое тактическое положение реализовать не удалось. Так что враг не только вынужден был отойти. Он еще и понес потери при этом.

Силы врага сосредоточены возле Бахмута

Если говорить о Донецкой области, то враг все свои силы сосредоточил именно на Бахмутском направлении. Сам город оккупанты хотят захватить, но продвинуться к нему им никак не удается.

Так, на направлении Северска захватчики били из ствольной, а также реактивной артиллерии и танков. Открывали огонь оккупанты по районам Северска, Серебрянки, а также Григоровки. Возле Никифоровки и Татьяновки проводили разведку с помощью БпЛА.

Тем временем на самом Бахмутском направлении оккупанты из артиллерии бьют по районам Кодемы, Семигорья, Майского, Выемки, Берестового, Бахмутского и Опытного. Это они делают для того, чтобы отбросить наши подразделения от ранее занятых рубежей. Кроме того, враг наносил авиаудары недалеко от Семигорья и Белогоровки.

Не обошлось и без наступления в районе западной окраины Берестового. Но там врагу не удалось добиться успеха, так что ему пришлось отступить. То же наблюдалось на направлениях Владимировка – Яковлевка, а также Семигорье – Кодема. Бои продолжаются на направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут.

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