В случае Украины – "нашли"? Доказали по итогам недельных пыток непонятных таджиков, что те "ехали в Киев, чтобы получить там миллион рублей". А это, по мнению российских спецслужб, безусловно "доказывает" вовлеченность в теракты Украины.

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Казахстану угрожают "денацификацией"

Так уж оказывается, что их "большая и прекрасная страна" окружена везде какими-то недоброжелателями, которые их почему-то не любят. Финны с эстонцами и латвийцами закрывают границы. Армяне прекращают союзнические отношения. В Молдове что-то "нехорошее" замышляют. Об Украине уже и говорить нечего. А теперь еще Казахстан слил воду. Прекрасные сверхпрочные дамбы, построенные русским гением, не выдержали.

Двое только у них нормальных соседей – Китай и КНДР. Вопросов не задают лишних.

А с казахами все интереснее. Недавно агрессивный депутат Госдумы, фамилия которого не заслуживает какого-то упоминания, начал угрожать Казахстану "денацификацией". Чего они решили нападать на государство, через которое идет один из важных пакетов параллельного импорта – отдельная тема. Это напоминание всем, кто думает "выгодно заработать" на торговле с этими прекрасными людьми.

"Во всем виноваты соседи"

Но факт остается фактом. Все чаще от официальных российских представителей звучат угрозы и обвинения в адрес Казахстана. Честно говоря, не очень верю в их реализацию. Это зона влияния Китая, и поэтому лезть туда россиянам не очень разумно. Но постоянные претензии, угрозы и недовольство всеми соседями все равно показательны. Всегда "великой и прекрасной державе" мешают жить соседи. Самим своим существованием.

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Ну и еще. На Западе популярно мнение, что стоит что-то россиянам "отдать" и те сразу остановятся. Они же просто хотят "защититься от НАТО/сохранить зону влияния/защитить русскоязычных". Это все, мол, Украина виновата, потому что как-то когда-то не так посмотрела на русских. А все остальные соседи в чем виноваты?

Почему они постоянно нападают на всех соседей: Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина, Грузия. Это соседи, на которых русские нападали всего за столетие. Везде была какая-то страшная угроза для них? Коварный финский империализм хотел захватить Россию?

Возможно, время уже признать очевидное? Они – просто агрессивные имперские воры, что хотят захватить все, а потому постоянно имеют ко всем претензии.