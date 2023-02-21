Сухогруз с россиянами переломился из-за шторма и начал тонуть. На место прибыли спасательные шлюпки для поиска людей. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

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Россиян в море застал шторм: высота волн достигала 3 метров

В Черном море у побережья Краснодарского края 21 февраля потерпело крушение сухогруз Seamark.

Оно следовало под флагом Коморских островов и перевозило 3,5 тысяч тонн мраморной крошки. На борту находились 11 членов экипажа и все являются гражданами России.

В министерстве чрезвычайных дел страны-агрессора сообщили, что сухогруз переломился в условиях шторма. Высота волн в районе аварии достигала трех метров.

Что известно о пострадавших

Сначала в России заявили, что всех членов экипажа подняли на спасательные суда, и их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Однако впоследствии в пресс-службе МЧС сообщили, что один член экипажа сухогруза умер. Еще один находится в тяжелом состоянии.