Еще одним затонувшим на крейсере оказался 21-летний Георгий Шакуро. Ранее родители искали своего сына, однако власти уверяли, что он "пропал без вести".

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Шакуро родом из Красноярска. Он проходил военную службу на крейсере "Москва".

Россия начинает признавать жертвы

Долгое время государство-агрессор скрывало жертвы и говорило родным, что их сыновья или мужья просто "пропали". Мол, только один человек погиб. Однако в начале ноября так называемый "суд" в Севастополе признал 17 моряков из крейсера "Москва" погибшими. Это произошло по иску родственников.

"Москва" отправилась ко дну: что известно

Флагман черноморского флота России крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года. В этом ему помогли 2 украинских ракеты "Нептун". В России так и не признали, что это ВСУ потопило их судно. Мол, на крейсере просто вспыхнул пожар, приведший к детонации боезаряда.

Точное количество погибших моряков неизвестно, ведь россияне старательно пытаются его скрыть. Однако в момент попадания ракет на "Москве" находились около 510 членов экипажа. По меньшей мере половина из них могла погибнуть

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