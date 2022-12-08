А теперь против военкора возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Пропагандиста могут лишить свободы на 5 лет.

Внимание В России готовятся к предстоящему поражению и мобилизации 17-летних, – разведка

Что известно о военкоре-стрелке

Речь о Родионе Северьянове, он делал репортажи для пропагандистских российских СМИ в начале войны. В марте он якобы получил ранение, по его словам, от "украинского снайпера".

И за "отвагу и самоотверженность при исполнении профессионального долга" российский диктатор Путин наградил Северьянова орденом мужества.

Так вот мужество в России. Стрелять в своих же граждан, не вооруженных. Отмечают, что потерпевший – это дорожный работник. Детали спора нет. Известно лишь, что Северьянов стрелял мужчине в голову.

В России участились случаи насилия

К слову, это не первый случай стрельбы и жестокости россиян на улице в последнее время. Да, недавно в России военный напал на школьника и жестоко избил его.

Ничего удивительного, те, кто привык приходить на чужую землю войной, мародерить там, убивать, будет относиться так же и к своим гражданам.