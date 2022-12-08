А тепер проти воєнкора порушили кримінальну справу за статтею про хуліганство із застосуванням зброї. Пропагандиста можуть позбавити волі на 5 років.
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Що відомо про воєнкора-стрільця
Мова про Родіона Северьянова, він робив репортажі для пропагандистських російських ЗМІ на початку війни. У березні він нібито отримав поранення, за його словами, від "українського снайпера".
І за "відвагу та самовідданість при виконанні професійного обов'язку" російський диктатор Путін нагородив Северьянова орденом мужності.
Так ось мужність на Росії. Стріляти у своїх же громадян, які не озброєнні. Зазначають, що потерпілий – це дорожній працівник. Деталей суперечки немає. Відомо лиш, що Северьянов стріляв чоловіку в голову.
В Росії почастішали випадки насильства
До слова, це не перший випадок стрілянини та жорстокості росіян на вулиці останнім часом. Так, нещодавно в Росії військовий напав на школяра та жорстоко побив його.
Нічого дивного, ті хто звик приходити на чужу землю війною, мародерити там, вбивати, буде ставитись так само і до своїх громадян.