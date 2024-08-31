Об этом пишут российские СМИ. По предварительной информации, на борту могло быть 19 туристов, судьба которых пока неизвестна, передает 24 Канал.

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На Камчатке исчез Ми-8

Как пишут российские телеграмм-каналы, вертолет Ми-8 с людьми на борту исчез на Камчатке. Борт не прибыл в пункт назначения и исчез в районе поселка Николаевка Елизовского района.

Пока неизвестно, сколько людей было на борту Ми-8. Российские прокремлевские СМИ заявляют, что на борту якобы было всего 3 человека – 2 пилота и бортинженер.

В то же время другие каналы сообщают, что людей на борту было гораздо больше. Так, в сети утверждают, что Ми-8 мог перевозить около 19 туристов.

В сети пишут, что вертолет должен был забрать людей с вулкана Вачкажец. Ми-8 должен был пролететь всего 25 километров – это несколько минут. Однако экипаж до сих пор не вышел на связь.



Село Николаевка и вулкан Вачкажец, откуда россияне должны были забрать туристов / Скриншот Google maps

РосСМИ сообщают, что на поиски Ми-8 вылетел другой борт той же компании "Витязь Аэро". Сейчас россияне пытаются найти вертолет.