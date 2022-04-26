Во время последнего брифинга Лещенко сообщил, что в последние дни в России все чаще звучит нарратив об " отсутствии в Киеве политического руководства", информирует 24 канал.

Поездка в Москву – это ловушка, – Кулеба рассказал, чего Украина ожидает от Гутерреша

Лещенко о новых фейках россиян

В частности, соответствующее заявление сделал известный российский пропагандист Коц, являющийся не только автором многих пропагандистских вбросов, но и одним из рупоров так называемого "вагнергейта".

По версии Коца, в Киеве нет ни президента Украины, ни руководителя ОП, поэтому сейчас наносить ракетные удары по Банковой или Генштабу нет абсолютно никакого смысла. Российский пропагандист убежден, что принимающие решения лица не появляются там с 24 февраля. Интересно, что такое заявление он сделал в день визита американских чиновников в Киев.

Актуально – ночное обращение Зеленского за 25 апреля: смотреть видео