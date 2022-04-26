Під час останнього брифінгу Лещенко повідомив, що останніми днями у Росії все частіше звучить наратив про "відсутність в Києві політичного керівництва", інформує 24 канал.

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Лещенко про нові фейки росіян

Зокрема, відповідну заяву зробив відомий російський пропагандист Коц, який є не лише автором багатьох пропагандистських вкидів, але й – одним із рупорів так званого "вагнергейту".

За версію Коца, у Києві немає ні президента Україн, ні очільника ОП, тож зараз завдавати ракетних ударів по Банковій або Генштабу немає абсолютно ніякого сенсу. Російський пропагандист переконаний, що особи, які ухвалюють рішення, не з'являються там з 24 лютого. Цікаво, що таку заяву він зробив у день візиту американських високопосадовців до Києва.

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