Глава МЗС України висловився метафорично, проте досить зрозуміло. Мовляв, варто зосередитися на критичних речах і не стати жертвою важелів впливу Росії.

Актуально Москва відчуває поразку, – Кулеба про російські погрози третьою світовою

Потрібно сфокусуватися на одному питанні

Про це Міністр сказав в інтерв'ю 25 квітня. Він пояснив, що вже багато політичних лідерів "гралися" з Кремлем, проте це не варто робити.

Багато інших іноземних офіційних осіб потрапили в пастку, коли відвідували Москву. Там лише гралися, щоб продемонструвати "перевагу російської дипломатії". Наскільки вони (Росіяни – 24 канал) великі і як вони диктують світу правила поведінки,

– сказав Кулеба.

Він додав, що Гутерреш має зосередитися на одному питанні – евакуації Маріуполя. Мовляв, це саме те, на що здатна ООН і те, що допоможе зробити крок вперед на шляху зупинки війни. Протягом кількох днів після відвідин Москви, генсек має приїхати й до Києва.

До теми – для Росії важливо, щоб ООН існувала: дивіться відео