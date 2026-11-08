Об этом пишут российские СМИ.

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Почему Airbus A320 не долетел до пункта назначения?

В России самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Калининград – Екатеринбург.

Самолет набрал высоту более 11 тысяч метров, после чего в кабине пилотов сработала сигнализация. Причиной стало снижение уровня масла в одном из двигателей.

После приземления технические специалисты обнаружили утечку масла. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 154 пассажира и семь членов экипажа.

Напомним, регулярные ограничения работы московских аэропортов из-за угрозы украинских ударов создают проблемы для транспортной системы России. Журналист и блогер Роман Цимбалюк в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что последствия таких перебоев могут выходить далеко за пределы неудобств для пассажиров.

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Москва является ключевым узлом российской транспортной системы, поэтому длительные ограничения авиасообщения могут ударить по транзиту, перевозкам и логистике страны.

Цимбалюк также обратил внимание на украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, в частности на повторную атаку на Новокуйбышевский НПЗ и события в Башкортостане вблизи Уфы. Продолжение таких атак будет усугублять проблемы с российской инфраструктурой.

Дополнительным фактором давления может стать дефицит бензина в Москве, который, по оценке журналиста, способен усилить панические настроения среди населения. Сочетание перебоев в авиасообщении, проблем с топливом и логистикой будет создавать для России новые трудности. Системное воздействие на транспортную и энергетическую инфраструктуру может иметь для страны гораздо более серьезные последствия.