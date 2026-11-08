У Росії у літака зі 150 пасажирами просто в небі сталися проблеми з двигуном

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Чому Airbus A320 не долетів до пункту призначення?

У Росії літак Airbus A320 авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив вимушену посадку в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. Повітряне судно виконувало рейс за маршрутом Калінінград – Єкатеринбург.

Літак набрав висоту понад 11 тисяч метрів, після чого в кабіні пілотів спрацювала сигналізація. Причиною стало зниження рівня мастила в одному з двигунів.

Після приземлення технічні фахівці виявили витік мастила. Посадка минула у штатному режимі. На борту перебували 154 пасажири та семеро членів екіпажу.

Нагадаємо, регулярні обмеження роботи московських аеропортів через загрозу українських ударів створюють проблеми для транспортної системи Росії. Журналіст і блогер Роман Цимбалюк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що наслідки таких перебоїв можуть виходити далеко за межі незручностей для пасажирів.

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Москва є ключовим вузлом російської транспортної системи, тому тривалі обмеження авіасполучення можуть вдарити по транзиту, перевезеннях і логістиці країни.

Цимбалюк також звернув увагу на українські удари по російських нафтопереробних заводах, зокрема на повторну атаку на Новокуйбишевський НПЗ та події в Башкортостані поблизу Уфи. Продовження таких атак посилюватиме проблеми з російською інфраструктурою.

Додатковим чинником тиску може стати дефіцит бензину в Москві, який, за оцінкою журналіста, здатен посилити панічні настрої серед населення. Поєднання перебоїв в авіасполученні, проблем із пальним та логістикою створюватиме для Росії нові труднощі. Системний вплив на транспортну й енергетичну інфраструктуру може мати для країни значно серйозніші наслідки.