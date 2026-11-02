Москва не може нормально літати через українські удари: Цимбалюк пояснив, чим це загрожує Росії

Українські атаки на російські об'єкти можуть мати значно ширші наслідки, ніж пошкодження окремих підприємств. Журналіст і блогер Роман Цимбалюк в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому проблеми з авіасполученням у Москві здатні вдарити по логістиці та транзиту Росії.

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Чому проблеми з авіасполученням у Москві важливі для Росії?

За словами Цимбалюка, регулярні обмеження роботи московських аеропортів можуть поступово паралізувати важливі транспортні процеси. Москва є ключовим вузлом російської транспортної системи, тому тривалі перебої з авіасполученням матимуть наслідки далеко за межами столиці.

Йдеться не лише про незручності для пасажирів. Якщо московський авіаційний вузол не зможе повноцінно працювати, це вдарить по транзиту, перевезеннях і логістиці країни.

Цимбалюк також згадав про удари України по російських нафтопереробних заводах. Зокрема, він звернув увагу на повторну атаку на Новокуйбишевський НПЗ та події в Башкортостані поблизу Уфи. На його думку, продовження таких ударів посилюватиме проблеми Росії.

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А можливий дефіцит бензину в Москві може посилити панічні настрої серед росіян. Поєднання проблем з авіасполученням, пальним і логістикою створюватиме додатковий тиск на російську інфраструктуру.

Повна розмова з Романом Цимбалюком: дивитись відео

Водночас Цимбалюк наголосив на важливості продовження українських ударів по російських об'єктах. Саме системний вплив на транспортну та енергетичну інфраструктуру, за його оцінкою, може створити для Росії серйозніші труднощі.

До речі, на тлі регулярних перебоїв у роботі московських аеропортів через атаки безпілотників біля "Шереметьєво" спалахнула сильна пожежа. Очевидці зафіксували густий чорний дим над летовищем, а російські моніторингові канали пов'язують займання з падінням збитого дрона.