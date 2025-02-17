Россияне поняли, что в телевизоре им врут. Однако осознание пришло только тогда, когда стало очевидно, что не будет ни военных выплат, ни живых оккупантов, передает 24 Канал.

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Пропаганда перестает действовать на россиян

Многие россиянки, отправляя своих родных на войну, мечтали обогатиться кровавыми рублями, однако они не знали, что это принесет больше проблем, чем выгоды. Теперь они одни и без денег.

Жена россиянина, который пошел на так называемое "СВО", опубликовала видео, в котором жаловалась на ситуацию, в которой оказалась.

Она рассказала, что военное командование отправило ее мужа вместе с другими оккупантами на выполнение боевого задания всего лишь с тремя магазинами для оружия.

Со штурма ребята не вернулись. Уже прошло 11 месяцев, а о моем муже ничего неизвестно. Я пытаюсь его искать, но безрезультатно,

– жалуется россиянка.

Жена оккупанта подчеркнула, что военное руководство ее мужа обещало эвакуировать его, но это были всего лишь пустые слова. Теперь же ей угрожают и грубо затыкают рот.

Это и неудивительно, ведь российская власть не ценит человеческие жизни. Оккупационная армия показывает свое истинное лицо, и это доказывает, что ситуация в армии России не настолько хорошая, как пропагандисты стараются показать.

Отметим, что каждый день на войне в Украине россияне теряют очень много личного состава и техники. По данным Генштаба, за минувшие сутки, 16 февраля 2025 года, Силы обороны ликвидировали 1530 оккупантов.