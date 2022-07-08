Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он также отметил, что россия – страна каннибальского типа, поэтому ее агрессивная риторика не удивительна.

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"После военного поражения в россии начнется то, что и всегда. Эта страна начнет заниматься "самоедством", как они говорят. Запустится процесс самоликвидации, будут лагеря для своих – беломорканал, система ГУЛАГ. Они начнут уничтожать оставшуюся там элиту", – убежден Подоляк.

Тоталитарная машина уничтожит себя сама

Кстати, в россии уже идет волна арестов, их стало много. У них это уже все происходит, посмотрите. В разных высших учебных заведениях – ректоры и профессура, всех арестовывают. Это не вопрос не поддержки войны, как таковой – это уже начало уничтожения самих себя,

– отмечает Михаил Подоляк.

У оккупантов репрессивная модель государственного управления. Если она ест кого-то снаружи – это одно дело, а если снаружи не удается, то они в таком случае начинают есть друг друга, говорит советник главы ОП.

Это очень важно для того, чтобы мы понимали – нельзя с каннибалами садиться за стол переговоров. У них другая логика и другая мораль,

– объясняет Подоляк.

По его словам, россияне считают хорошо "съесть" человеческий мозг, а мы в Украине считаем, что нужно развивать человеческий мозг, чтобы люди были умными и нравственными. И вот вся разница.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео