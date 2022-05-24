Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде". Это не значит, что переворот готовят именно сейчас, но вполне возможен.

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Ближайшее бизнес-окружение Путина теряет страшные деньги

Буданов сперва уточнил – ранее в разговоре со Sky News он не утверждал , что в России уже готовят государственный переворот. Его спрашивали, может ли это произойти вообще.

Да, это вполне реально. Но не из-за недовольства народа. Местные элиты по мнению простых людей вообще не считаются. А вот себя они не хотят обидеть.

А вот ближайшее окружение, которое, скажем так, представляет сейчас финансовую ветвь, они довольно много потеряли из-за войны войны. Вот они ищут выход из ситуации. Самый простой выход из ситуации для них – это сменить Путина другим лицом, – говорит Кирилл Буданов.

По его словам, всегда можно обвинить во всех проблемах Путина. Мол, это был больной диктатор и снимите пожалуйста все санкции. Начнём жить по-новому.

Военные, спецслужбы, бизнес – кто больше всего хотел войны

Буданов коротко очертил, кто из российских элит больше всего ожидал так называемой "спецоперации".

Военные в большинстве своем поддерживали ведение войны. Однако сейчас они не сильно хотят продолжать боевые действия , ведь знают о реальных потерях.

Российские спецслужбы думали по-разному. Некоторые из них были за войну, ведь можно было бы списать все расходы, которые Кремль предоставлял на формирование пророссийски настроенных людей в Украине. Это помогло бы скрыть свои провалы. Война и так все спишет.

Интересно, что там искренне верили, что захватят Киев через три дня, а на десятый – уже завершат так называемую "спецоперацию". Но не удалось.

Бизнес элиты более прагматично относятся к войне. Они теряют значительные деньги и понимают, что это нужно как-то решать.

Они теряют деньги, а это огромные деньги. Потому они выступают против. Однако открыто они не решаются об этом говорить именно Путину. Между собой такие разговоры ведутся. Такие разговоры идут даже между бизнесом и силовиками, между бизнесом и политиками. Это все есть, – отметил Буданов.

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