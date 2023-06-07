Тот факт, что русские преступники уничтожили действительно сельскохозяйственные комбайны, работавшие в поле, признали и пропагандистские русские паблики. 24 Канал собрал все, что известно о новом "триумфе" кафиров.

Внимание Самолет, 13 танков и еще почти 900 окупантов: безумные потери врага по состоянию на 7 июня

Триумфально уничтожили комбайны, выдавшие за Leopard

6 июня эту "победу" лично подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу. Командование опубликовало видео, на котором зафиксировано "уничтожение танков Leopard" экипажем вертолета Ка-52.



Российское минобороны похвасталось, что уничтожило украинскую технику

"Минобороны России показало видео уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard", – громко кричали заголовки кремлевских СМИ.

Однако очень скоро стало ясно, что оборонное ведомство, как всегда, соврало о своих "успехах". Украинские аналитики идентифицировали в "уничтоженных целях" сельхозтехнику John Deere, работавшую в поле.

Так, оказалось, что на одном из видео российские оккупанты уничтожили самоходный опрыскиватель этого производителя техники, на втором – уничтожают комбайн.

К слову, на опубликованном видео слышен диалог между экипажем Ка-52, который не понял, что видит в прицел, поэтому начал "отрабатывать цель на всякий случай".

Россияне уничтожили комбайны на всякий случай: видео

Мишенью оказался сельскохозяйственный трактор-опрыскиватель, на котором отчетливо видны колеса. Поэтому именно по сельскохозяйственной технике и били российские оккупанты из своего Ка-52.



Спутали комбайны с танками

В России уже тоже высмеяли Шойгу

Ложь российского военного командования заметили даже сторонники войны против Украины. Один из Z-пабликов назвал представителей министерства обороны России "позорищем".

Они идентифицировали в уничтоженной российскими пилотами сельхозтехнике зерноуборочные комбайны.

"Это американские зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и 700 серий, а также трактор-опрыскиватель John Deere 4830. Эта техника достаточно популярна на территории Украины. Зачем было выдавать кадры с ошибочным поражением с/х техники за актуальное видео поражение "Леопардов", нам неизвестно ", – грустно признали пропагандисты.

Кроме того, в сети пишут, что видео, показанное кремлевскими должностными лицами, было снято в прошлом году. Более того, Шойгу решил, что "успехов" с техникой мало и заявил, о 1600 якобы убитых украинских военных.

Видео прокомментировал и глава террористического ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, он их так изрядно высмеял.

"Сегодня Министерство обороны России изложило впечатляющую работу ПТУРистов. На этих кадрах четко видно, как танки Leopard передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. В них загнутое вниз дуло. Однако это не помешало нашим ПТУРистам вражескую технику", – отметил Пригожин.

В Шойгу уже агония

Ранее главарь террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял фантазии минобороны России о потерях ВСУ в Донецкой области. Он заявил, что по сравнению со спикером министерства обороны России Игорем Конашенковым, литературный персонаж барон Мюнхгаузен является образцом правдивости.

Пригожин саркастически заявил, что подобные потери возможны только в случае ужасающих по масштабам и интенсивности боев, а мол, в нынешней ситуации в подобные сводки могут поверить лишь крайне ограниченные потребители российской пропаганды.