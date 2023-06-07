Той факт, що російські злочинці знищили насправді сільськогосподарські комбайни, які працювали в полі, визнали й пропагандистські російські пабліки. 24 Канал зібрав усе, що відомо про новий "тріумф" окупантів.

Увага Літак, 13 танків і ще майже 900 окупантів: шалені втрати ворога станом на 7 червня

Тріумфально знищили комбайни, які видали за Leopard

6 червня цю "перемогу" особисто підтвердив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Командування опублікувало відео, на якому зафіксовано "знищення танків Leopard" екіпажем вертольота Ка-52.



Російське міноборони похвалилось, що знищило українські техніку

"Міноборони Росії показало відео знищення іноземної бронетехніки, зокрема танків Leopard", – голосно кричали заголовки кремлівських ЗМІ.

Однак дуже скоро стало зрозуміло, що оборонне відомство, як завжди, збрехало про свої "успіхи". Українські аналітики ідентифікували у "знищених цілях" сільгосптехніку John Deere, яка працювала в полі.

Так, виявилось, що на одному з відео російські окупанти знищили самохідний обприскувач цього виробника техніки, на другому – знищують комбайн.

До слова, на опублікованому відео чути діалог між екіпажем Ка-52, який не зрозумів, що бачить у приціл, тому почав "відпрацьовувати ціль про всяк випадок".

Росіяни знищили комбайни про всяк випадок: відео

Мішенню виявився сільськогосподарський трактор-обприскувач, на якому чітко видно колеса. Тож, саме по сільськогосподарській техніці і гатили російські окупанти зі свого Ка-52.



Сплутали комбайни з танками

В Росії уже теж висміяли Шойгу

Брехню російського військового командування помітили навіть прихильники війни проти України. Один із Z-пабліків назвав представників міністерства оборони Росії "позориськом".

Вони ідентифікували у знищеній російськими пілотами сільгосптехніці також зернозбиральні комбайни.

"Це американські зернозбиральні комбайни John Deere 9000 і 700 серій, а також трактор-обприскувач John Deere 4830. Ця техніка досить популярна на території України. Навіщо було видавати кадри з помилковим ураженням с/г техніки за актуальне відео ураження "Леопардів", нам невідомо", – сумно визнали пропагандисти.

Крім того, у мережі пишуть, що відео, показане кремлівськими посадовцями, було зняте торік. Ба більше, Шойгу вирішив, що "успіхів" із технікою мало і заявив, про 1600 нібито вбитих українських військових.

Відео прокоментував і голова терористичної ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, він їх так добряче висміяв.

"Сьогодні Міністерство оборони Росії виклало вражаючу роботу ПТУРістів. На цих кадрах чітко видно, як танки Leopard пересуваються у дивному тактичному маневрі назустріч один одному. Ці танки замасковані під сільськогосподарські комбайни. У них загнуте вниз дуло. Однак це не завадило нашим ПТУРистам розглянути у них ворожу техніку", – зазначив Пригожин.

У Шойгу уже агонія

Раніше ватажок терористичної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв фантазії міноборони Росії про втрати ЗСУ в Донецькій області. Він заявив, що порівняно зі спікером міністерства оборони Росії Ігорем Конашенковим, літературний персонаж барон Мюнхгаузен є взірцем правдивості.

Пригожин саркастично заявив, що подібні втрати можливі лише у разі жахливих за масштабами та інтенсивністю боїв, а мовляв, у нинішній ситуації в подібні зведення можуть повірити лише "вкрай обмежені споживачі російської пропаганди".