Производство не остановили полностью, но работа завода максимально усложнена. Журналисты пишут об этом, ссылаясь на источники в разведке.

Кстати говоря ФБР уничтожило мощную российскую шпионскую программу, которую Москва использовала 20 лет

Уничтожили клиентскую базу

Собеседник рассказал, что во время атаки уничтожили сетевые файловые хранилища (NAS) объемом 50 терабайтов, а также большую долю проектной документации и чертежей опытно-конструкторских работ с 2007 года по настоящее время.

Уничтожена клиентская база данных.

Зашифровали доменную сеть более чем на 200 устройств.

Удалили все копии данных.

Нарушили штатное функционирование программ 1С, СУП, PML, PDM.

Сайт "Донвард" был закрыт

Кроме того, осуществили "дефейс" официального сайта компании, то есть удалили веб-страницы и заменили их другими. Сайт "Донвард" был закрыт провайдером без объяснений, однако по состоянию на 12:30 на него уже можно было зайти.

Предполагают, что на частичное обновление информации уйдет более месяца. Впрочем, многие данные потеряны навсегда.

За атакой может стоять ГУР

За атаку ответственность взяла хакерская группировка "TWELVE". Она в апреле этого года "положила" серверы федеральной таможенной службы России.

Однако журналисты убеждены, что столь масштабные вещи происходят в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. За атакой на "Донвард" якобы стоят киберсилы ГУР Минобороны.

Обратите внимание! 24 Канал пытается связаться с ГУР Минобороны, чтобы уточнить информацию. Правда, эти данные могут просто не раскрывать в целях безопасности.