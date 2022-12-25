Подробности рассказал Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ – в эфире телемарафона. Он рассказал, что крылатые ракеты российские оккупанты больше применяют в дневное время.

Обратите внимание До 30 самолетов могут быть в небе одновременно, – Воздушные силы о причинах последней тревоги

Тем временем дроны, по словам Игната, враг чаще применяет ночью. Конечно, есть исключения: когда россияне атакуют Украину одновременно ракетами и дронами.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ добавил, что дроны оккупантам удобнее запускать ночью. Радиолокационно они видны, однако визуально к ним привязки нет. Сбить тогда дроны стрелковыми средствами практически невозможно.

Дроны – это с 00:00 часов примерно. А ракеты – в дневное время,

– заявил Игнат.

Россия готовится к новому удару

Российские оккупанты по состоянию на 25 декабря, очевидно, готовятся к новому ракетному удару. Число кораблей в Черном море выросло. Об этом заявили в ОК "Юг".

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 14 единиц, среди которых 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя", – говорится в сообщении.

Они могут нести 24 ракеты.