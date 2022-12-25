Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ – в эфире телемарафона рассказал, что противник еще будет атаковать. У России до сих пор есть силы и средства.

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Игнат рассказал, что тактическая авиация врага никогда не покидает небо вокруг Украины.

Это и Беларусь, и Крым, и другие оккупированные территории. Активность – постоянная. А-50 вылетает, чтобы провести радиолокационную разведку на территории Украины. Тактическая авиация летает практически круглосуточно. Десятки самолетов могут находиться в небе одновременно. До 30,

– подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Тревоги объявляют в разных случаях. Украинцев призывают реагировать на уведомления об угрозе. Необходимо немедленно идти в укрытие гражданской защиты и находиться там до отбоя тревоги.

Что происходит в Черном море

Военно-морские силы ВСУ рассказали, что в Черном море сейчас находятся до 13 вражеских кораблей. Среди них – 4 носителя крылатых ракет. Общий залп – 24 крылатых ракет.

Важно! Кроме того, в ВСУ рассказали, что в Средиземном море – 9 вражеских кораблей. Из них – 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты.