Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ – в ефірі телемарафону розповів, що противник ще атакуватиме. Росія досі має сили та засоби.

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Ігнат розповів, що тактична авіація ворога, зрештою, ніколи не полишає небо довкола України.

Це і Білорусь, і Крим, й інші окуповані території. Активність – постійна. А-50 вилітає, щоб провести радіолокаційну розвідку на території України. Тактична авіація літає фактично цілодобово. Десятки літаків можуть бути у небі одночасно. До 30,

– наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Тривоги оголошують у різних випадках. Українців закликають реагувати на сповіщення про загрозу. Необхідно негайно йти в укриття цивільного захисту й перебувати там аж до відбою тривоги.

Що відбувається у Чорному морі

Військово-морські сили ЗСУ розповіли, що у Чорному морі наразі перебувають до 13 ворожих кораблів. Серед них – 4 носії крилатих ракет. Загальний залп – 24 крилатих ракет.

Важливо! Окрім того, у ЗСУ розповіли, що у Середземному морі – 9 ворожих кораблів. З них – 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети.