В российском Владимире неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова в здание областной администрации. Видео с места событий публикуют местные телеграм-каналы.

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Что известно об инциденте

Под вечер несколько взрывов прогремели возле здания областной администрации во Владимире. На место сразу начали съезжаться пожарные.

Оказалось, что неизвестный мужчина бросил несколько коктейлей Молотова в здание.

Момент взрыва: смотрите видео

По предварительным данным СМИ, бутылка с зажигательной смесью ударилась об окно здания, но не разбила его, а упала на землю. После этого мужчина бросил еще один коктейль Молотова в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль Hyundai Creta.

Машина вспыхнула, однако ее потушили пожарные.

В машине вылетело боковое стекло, пострадал бампер. Предварительно, транспортное средство принадлежит начальнице управления профилактики коррупционных правонарушений Инне Дыровой.



Пожарные тушат авто / Фото РосСМИ

По предварительным данным, никто не пострадал, а здание не претерпело значительных повреждений.

Поджигателя задержали: Кремль уже ищет "украинский след"

После поджога мужчина пытался убежать, но его таки задержали. Впоследствии в России традиционно заговорили об "украинском следе".

Да, местные власти заявили, что поджигатель здания правительства Владимирской области "находился под влиянием мошенников, вероятно, из Украины".

Мол, мошенники "провоцируют людей брать кредиты", а потом обещают списать их за поджог админздания.