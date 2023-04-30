Звук взрыва слышали в окрестностях Ровно в частности. Однако у ОВА успокоили людей и отметили, что причин для паники нет.

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Что причинило взрыв

После 23:30 начали появляться сообщения о том, что возле Костополя раздался мощный взрыв, из-за которого дрожали окна и сработали сигнализации. Звук взрыва слышали северяне области и областного центра.

Однако спикер председателя Ровенской ОВА Александр Полищук заверил, что причин для паники нет, ведь в регионе продолжаются учения украинских военных и это часть учений. Кроме того, спикер ОВА отметил, что обучение будет продолжаться и 30 апреля.

Успокоил жителей Ровенщины и городской голова Ровно Александр Третяк, который заверил, что никаких внештатных ситуаций в регионе не возникало.

Беспокоиться не стоит, все спокойно, как в городе, так и на окраинах. Не вдаваясь в детали, могу только сказать что военные проводят ночные учения, никаких внештатных ситуаций не возникало,

– подчеркнул Третьяк.

Взрыв и выстрелы в Николаеве

Вечером 28 апреля взрыв прогремел в Николаеве на улице 8 Марта. Там мужчина бросил гранату, в результате взрыва которой два человека получили осколочные ранения.

Мужчина и женщина ремонтировали машину. Вдруг к ним подошел неизвестный в камуфляжной одежде и потребовал денег. Мужчина отказался, тогда неизвестный достал из кармана гранату, выдернул кольцо и бросил гранату в стоящую рядом с автомобилем женщину.

В результате инцидента осколочные ранения получила женщина и злоумышленник, бросивший гранату. Обоих пострадавших с места происшествия увезла скорая. В результате взрыва автомобиль получил осколочные повреждения.

Как выяснилось впоследствии, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время продолжается следствие.