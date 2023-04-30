Звук вибуху чули на околицях Рівного зокрема. Однак в ОВА заспокоїли людей та відзначили, що причин для паніки немає.

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Що причинило вибух

Після 23:30 почали з'являтися повідомлення про те, що біля Костополя пролунав потужних вибух, через який трусилися вікна та спрацювали сигналізації. Звук вибуху чули мешканці півночі області та обласного центру.

Однак речник голови Рівненської ОВА Олександр Поліщук запевнив, що причин для паніки немає, адже в регіоні тривають навчання українських військових і це частина навчань. Крім того, речник ОВА зазначив, що навчання триватимуть і 30 квітня.

Заспокоїв мешканців Рівненщини і міський голова Рівного Олександр Третяк, який запевнив, що жодних позаштатних ситуацій у регіоні не виникало.

Хвилюватись не варто, все спокійно, як в місті, так і на околицях. Не вдаючись в деталі, можу лишень сказати що військові проводять нічні навчання, жодних позаштатних ситуацій не виникало,

– наголосив Третяк.