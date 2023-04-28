24 Канал намагається зв'язатися з правоохоронцями для уточнення деталей. Однак місцеві журналісти пишуть, що вибух прогримів через те що невідомий чоловік підірвав гранату.

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Що стало причиною вибуху

Попередньо, на вулиці 8-го Березня, біля будинку 22 на проспекті Центральному чоловік та жінка ремонтували машину. Раптом до них підійшов невідомий у камуфляжному одязі і зажадав грошей. Чоловік відмовився, тоді невідомий дістав з кишені гранату, висмикнув обручку і кинув гранату в жінку, що стояла поряд з автомобілем.

Внаслідок інциденту осколкові поранення отримала жінка та зловмисник, який кинув гранату. Обох постраждалих у місця події відвезла швидка. Внаслідок вибуху автомобіль отримав осколкові пошкодження.

На місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, а також медики.

Що кажуть у поліції

Згодом начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет повідомив деталі.

Виявилося, що це нетверезий чоловʼяга набрався хоробрості та вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які просто ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні,

– сказав він.

Як наслідок – сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження. Нині їм обом лікарі надають медичну допомогу.

Місце вибуху у Миколаєві / Фото Новини N

Вибух у Миколаєві: дивіться відео

Зауважимо, що раніше у Львові в одному з житлових будинків пролунав потужний вибух. Сталося це на вулиці Замарстинівській, 150. Поліція підтвердила дані про жертву. Правоохоронці також зазначили, що причиною вибуху у помешканні стала граната. Принаймні такою є попередня версія.

За даними поліцейських, вибухнути могла граната РГН. Вибух травмував гостя, 44-річного мешканця Чернігова. Чоловік зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер на місці. Господар оселі, 52-річний львів'янин, зазнав важких травм. Його госпіталізували та за його життя борються медики.