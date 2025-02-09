В области наблюдают активность вражеских БпЛА. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Что известно о взрывах в Ровенской области

Местные СМИ Ровенской области сообщили о звуках взрывов вблизи города Сарны на севере области. Сообщается также, что в небе области есть несколько "Шахедов".

Воздушные силы ВСУ ранее сообщали о движении БпЛА на границе Ровенской и Житомирской областей около 1:45 9 февраля. Тогда их курс определили как западный, что соответствует расположению города Сарны. Потенциально на Ровенщину двигались и дроны с юга Житомирщины. Их курс так же определяли как западный. Ровенские также предполагают, что дроны продолжают движение на Волынь.

О точных причинах взрывов не уточнялось.

Воздушная тревога в Ровенской области звучит с 1:39. В Волынской области тревогу объявили в 2:44.

Где сейчас действует воздушная тревога: смотрите на карте

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