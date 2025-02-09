Снимать на камеру работу ВСУ запрещено. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Какова ситуация в Киевской области

В Киевской ОГА сообщили, что на Киевщине работают силы ПВО. Там призвали граждан оставаться в укрытиях.

Там также напомнили, что снимать на видео и фотографировать работу сил ПВО категорически запрещено.

Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения,

– напомнили в Киевской ОВА.

Ранее в 00:04 9 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских БпЛА на Киев с северо-восточного направления.

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