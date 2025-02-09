Фільмувати на камеру роботу ЗСУ заборонено. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Яка ситуація у Київській області

У Київській ОВА повідомили, що на Київщині працюють сили ППО. Там закликати громадян залишатися в укриттях.

Там також нагадали, що знімати на відео та фотографувати роботу сил ППО категорично заборонено.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,

– нагадали у Київській ОВА.

Раніше о 00:04 9 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА на Київ з північно-східного напрямку.

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