Фільмувати на камеру роботу ЗСУ заборонено. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
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Яка ситуація у Київській області
У Київській ОВА повідомили, що на Київщині працюють сили ППО. Там закликати громадян залишатися в укриттях.
Там також нагадали, що знімати на відео та фотографувати роботу сил ППО категорично заборонено.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,
– нагадали у Київській ОВА.
Раніше о 00:04 9 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА на Київ з північно-східного напрямку.
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