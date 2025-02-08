Відомо, що ворог атакував 139-ма дронами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

У ніч проти 8 лютого ворожі сили атакували 139-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Брянськ,

Шаталово.

Відомом, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях,

– ідеться в повідомленні.