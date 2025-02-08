Повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків сумського міського голови Артема Кобзаря.

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Що відомо про атаку БпЛА на Суми

Кобзар повідомив, що у ніч на 8 лютого в Сумах російський безпілотник поцілив у приватний будинок, там спалахнула пожежа.

Зараз на місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Проводиться розбір завалів і ліквідація наслідків атаки,

– йдеться у повідомленні.

Водночас інформація щодо постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється.