Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА. По всій області оголошували тривогу через загрозу ворожих повітряних цілей.

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Які наслідки ворожої атаки по Охтирській громаді

У Сумській обласній військовій адміністрації підкреслили, що 6 лютого після 18 години відбулося падіння ворожого безпілотника на території Охтирської громади.

Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено чотири приватні будинки,

– мовиться у дописі.

Наразі на місці працюють всі необхідні екстрені служби. Наслідки атаки росіян ще уточнюють.

Наслідки російської атаки дроном по Охтирській громаді / Фото Сумської ОВА

Варто зазначити, що о 17:19 Повітряні сили ЗСУ попереджали, що декілька груп БпЛА перебуває на Сумщині. Вони рухалися у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

Сама повітряна тривога у Сумській області була оголошена ще о 14:02, і, станом на 19:37, відбою поки що не було.

До слова, ворожі "Шахеди" також атакували Сумщину в ніч на 4 лютого. Тоді наші захисники збили 14 дронів-камікадзе, два безпілотники впали в області: один – на території Буринської громади, інший – Сумської. Попередньо, люди не постраждали.