Ввечері 4 лютого у Сумах пролунав вибух. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про це

У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росія постійно атакує регіон.

Станом на 22:00 невідомо жодних деталей стосовно вибуху. Місцева влада не коментувала цього, тому потрібно дочекатись офіційної інформації.

Згодом голова Сумської міської ради повідомив про повторний вибух. В області оголошено загрозу обстрілу балістичним озброєнням. Крім цього, там також є загроза ударів безпілотниками типу "Шахед".

Під час повітряної тривоги потрібно пройти в найближче укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, що звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою та ігнорувати сигнал повітряної трвиоги.