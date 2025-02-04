Вечером 4 февраля в Сумах прогремел взрыв. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно об этом

В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россия постоянно атакует регион.

По состоянию на 22:00 неизвестно никаких деталей относительно взрыва. Местная власть не комментировала этого, поэтому нужно дождаться официальной информации.

Впоследствии председатель Сумского городского совета сообщил о повторном взрыве. В области объявлена угроза обстрела баллистическим вооружением. Кроме этого, там также есть угроза ударов беспилотниками типа "Шахед".

Во время воздушной тревоги нужно пройти в ближайшее укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, что обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью и игнорировать сигнал воздушной трвиоги.