Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу БпЛА з півночі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Києві

О 21:51 місцеві ЗМІ повідомили про звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних БпЛА з півночі Київщини о 21:52.

Пізніше у відомстві повідомили, що БпЛА з Київщини рухаються у напрямку Вінницької області.

На момент публікації повітряна тривога охопила більшу частину України. У Києві тривога почала лунати годину тому, о 20:54.

24 Канал закликає дотримуватися правил під час повітряних тривог та перебувати в укритті задля власної безпеки.

Де зараз діє повітряна тривога: дивіться карту

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