Про це 24 Канал пише з посиланням на поліцію Київщини.

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Що відомо про наслідки атаки на Київську область

Поліцейські зазначають, що внаслідок ударів по території Київської області з БпЛА пошкоджено господарське та гаражне приміщення в одному з районів. Пожежу, яка зайнялася на місці влучання, рятувальники швидко ліквідували.

Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати в найближчі укриття!,

– йдеться в повідомленні.

На Київщині ворожий БпЛА влучив у подвір'я / Фото Національної поліції України

Ворог атакував Україну "Шахедами"

Нагадаємо, з вечора 6 лютого росіяни вкотре запустили по Україні "Шахеди". Ворожі дрони залітали на територію України і вночі. ППО працювала по ворожих цілях, в кількох областях лунали вибухи. Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру зранку 7 лютого в кількох регіонах запровадили аварійні відключення світла.