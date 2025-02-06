Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів у Києві.
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Що відомо про роботу ППО у Києві
Так, вибухи у Києві пролунали орієнтовно о 22:28. Причиною є робота протиповітряної оборони по цілях. У столиці оголошена повітряна тривога у зв'язку з атакою російських ударних дронів.
Тривога у Києві була оголошена о 21:53. Ворожі БпЛА рухали повз Бровари курсом на столицю. Монітори писали про проліт дронів через Святошинський та Дніпровський райони.
До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
До слова, раніше повідомлення про роботу ППО надходили з Київської області. Місцева влада наразі ніяк не коментувала інформацію.
Зауважимо, що російська атака триває. Закликаємо не ігнорувати тривогу та у разі загрози негайно прямувати в укриття.