Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів у Києві.

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Що відомо про роботу ППО у Києві

Так, вибухи у Києві пролунали орієнтовно о 22:28. Причиною є робота протиповітряної оборони по цілях. У столиці оголошена повітряна тривога у зв'язку з атакою російських ударних дронів.

Тривога у Києві була оголошена о 21:53. Ворожі БпЛА рухали повз Бровари курсом на столицю. Монітори писали про проліт дронів через Святошинський та Дніпровський райони.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, раніше повідомлення про роботу ППО надходили з Київської області. Місцева влада наразі ніяк не коментувала інформацію.

Зауважимо, що російська атака триває. Закликаємо не ігнорувати тривогу та у разі загрози негайно прямувати в укриття.