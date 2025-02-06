Також пишемо про вибухи, спираючись на офіційні джерела та інформацію ЗМІ. До слова, о пів на шосту вибух чули на Полтавщині.

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Де тривога і що відомо про рух "Шахедів" увечері 6 лютого

19:05, 6 лютого Де зараз тривога Дивіться дані інтерактивної карти:

18:59, 6 лютого Дрони летять через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровщини.

18:39, 6 лютого Запорізька область – є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.