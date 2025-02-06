Також пишемо про вибухи, спираючись на офіційні джерела та інформацію ЗМІ. До слова, о пів на шосту вибух чули на Полтавщині.
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Де тривога і що відомо про рух "Шахедів" увечері 6 лютого
19:05, 6 лютого
Де зараз тривога
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18:59, 6 лютого
Дрони летять через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровщини.
18:39, 6 лютого
Запорізька область – є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
17:20, 6 лютого
Декілька груп БпЛА на Сумщині. Рухаються у напрямку Чернігівщини та Полтавщини, – ПС.