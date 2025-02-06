Также пишем о взрывах, опираясь на официальные источники и информацию СМИ. К слову, в половине шестого взрыв слышали на Полтавщине.
Смотрите также Сколько Украине надо самолетов Mirage и почему мобилизация – провалена: интервью с авиаэкспертом
Где тревога и что известно о движении "Шахедов" вечером 6 февраля
19:05, 6 февраля
Где сейчас тревога
Смотрите данные интерактивной карты:
18:59, 6 февраля
Дроны летят через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.
18:39, 6 февраля
Запорожская область – есть угроза применения врагом ударных БпЛА.
17:20, 6 февраля
Несколько групп БпЛА на Сумщине. Двигаются в направлении Черниговщины и Полтавщины, – ВС.