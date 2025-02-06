Также пишем о взрывах, опираясь на официальные источники и информацию СМИ. К слову, в половине шестого взрыв слышали на Полтавщине.

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Где тревога и что известно о движении "Шахедов" вечером 6 февраля

19:05, 6 февраля Где сейчас тревога Смотрите данные интерактивной карты:

18:59, 6 февраля Дроны летят через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.

18:39, 6 февраля Запорожская область – есть угроза применения врагом ударных БпЛА.